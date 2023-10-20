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20 октября, 19:05

Названо 5 богатых кальцием продукта, которые лучше молока

Диетолог Желянина: Орехи, брокколи и бананы содержат много кальция

Чтобы предотвратить переломы, нужно добавлять в свой рацион продукты, богатые кальцием. Об этом диетолог-нутрициолог Елена Желянина рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Орехи, семена, брокколи, бананы — вокруг нас очень много источников кальция, поскольку каждый продукт содержит большое количество макро- и микроэлементов", — рассказала специалист.

Эксперт добавила, что кисломолочные продукты, фундук, миндаль и семена кунжута, также богаты источником кальция, который поможет в профилактике переломов, однако молочка лучше усваивается у людей старшего возраста.

Специалист рассказала, что кунжутное масло является источником более насыщенных жирных кислот, поэтому лучше есть не масло, а семена. Врач порекомендовала отказаться от чая и кофе, так как эти продукты замедляют усвоение кальция.

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Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные кисломолочные продукты. По словам медика, они "живые", хоть и могут быть невзрачными на вид.

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Александра Мышляева
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