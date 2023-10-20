Российский Ил-76МД загорелся во время взлёта с военного аэродрома в Душанбе

Российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД выкатился за пределы взлётной полосы на аэродроме Гиссар в пригороде Душанбе.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, у военно-транспортного борта загорелся двигатель во время взлёта. В результате он выкатился за пределы взлëтно-посадочной полосы. При внештатной ситуации никто не пострадал, экипаж смог вовремя покинуть судно.