Российский Ил-76МД загорелся во время взлёта с военного аэродрома в Душанбе
Российский Ил-76МД. Фото © X / Tendar
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД выкатился за пределы взлётной полосы на аэродроме Гиссар в пригороде Душанбе.
Как стало известно телеграм-каналу SHOT, у военно-транспортного борта загорелся двигатель во время взлёта. В результате он выкатился за пределы взлëтно-посадочной полосы. При внештатной ситуации никто не пострадал, экипаж смог вовремя покинуть судно.
А ранее пассажир скончался на борту самолёта Uzbekistan Airways, следовавшего маршрутом Москва – Ташкент. Всего на борту Boeing 787 было 236 пассажиров. Командир принял решение лететь на запасной аэродром сразу же, как стало известно о плохом самочувствии мужчины. Причина смерти пассажира не называется.