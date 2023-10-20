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20 октября, 19:55

Российский Ил-76МД загорелся во время взлёта с военного аэродрома в Душанбе

<p>Российский Ил-76МД. Фото © X / <a href="https://twitter.com/Tendar" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tendar</a></p>

Российский Ил-76МД. Фото © X / Tendar

Российский военно-транспортный самолёт Ил-76МД выкатился за пределы взлётной полосы на аэродроме Гиссар в пригороде Душанбе.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, у военно-транспортного борта загорелся двигатель во время взлёта. В результате он выкатился за пределы взлëтно-посадочной полосы. При внештатной ситуации никто не пострадал, экипаж смог вовремя покинуть судно.

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А ранее пассажир скончался на борту самолёта Uzbekistan Airways, следовавшего маршрутом Москва – Ташкент. Всего на борту Boeing 787 было 236 пассажиров. Командир принял решение лететь на запасной аэродром сразу же, как стало известно о плохом самочувствии мужчины. Причина смерти пассажира не называется.

Андрей Бражников
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