Бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе*, признанный ранее иноагентом, во время работы в МИД (1991–1994) лоббировал передачу Курильских островов Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный дипломатический источник.

"Во времена козыревщины (нахождения Андрея Козырева на посту министра иностранных дел РФ. — Прим. Лайфа) Кунадзе* активно лоббировал передачу Курильских островов Японии", — утверждает инсайдер.

Напомним, Минюст РФ внёс Кунадзе* в список иноагентов за "распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России". Также он публиковал ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и действиях Армии РФ. Согласно пояснению Минюста, Кунадзе* систематически выступал на "информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".