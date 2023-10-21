Регион

Уведомления отключены

20 октября, 22:39

Признанный иноагентом бывший замглавы МИД добивался передачи Курил Японии

СМИ: Бывший замглавы МИД России Кунадзе* лоббировал передачу Курил Японии

<p>Георгий Кунадзе*. Обложка Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gkunadze</p>

Георгий Кунадзе*. Обложка Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gkunadze

Бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе*, признанный ранее иноагентом, во время работы в МИД (1991–1994) лоббировал передачу Курильских островов Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный дипломатический источник.

"Во времена козыревщины (нахождения Андрея Козырева на посту министра иностранных дел РФ. — Прим. Лайфа) Кунадзе* активно лоббировал передачу Курильских островов Японии", — утверждает инсайдер.

Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев* признан иноагентом

Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев* признан иноагентом

Напомним, Минюст РФ внёс Кунадзе* в список иноагентов за "распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России". Также он публиковал ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и действиях Армии РФ. Согласно пояснению Минюста, Кунадзе* систематически выступал на "информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами".

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Андрей Бражников
  • Новости
  • иноагенты
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров