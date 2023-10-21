Дефицит бюджета США достиг $1,7 трлн

Дефицит бюджета США за год увеличился на $320 млрд и составил $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП. Об этом говорится в совместном отчёте министра финансов Джанет Йеллен и директора административно-бюджетного управления Шаланды Янг о бюджетных результатах за 2023 финансовый год.

"Дефицит за 2023 финансовый год составил $1,7 трлн. Это на $320 млрд больше, чем дефицит предыдущего года. В процентном отношении к ВВП дефицит составил 6,3%, увеличившись с 5,4% в 2022 году", — сказано в документе, опубликованным на сайте американского минфина.

Согласно отчёту, дефицит бюджета остаётся более чем на $1 трлн ниже, чем до вступления Джо Байдена в должность президента США. Существенной причиной дефицита бюджета эксперты-финансисты назвали падение доходов, отметив при этом важность предлагаемой главой государства политики по реформированию налоговой системы. По подсчётам аналитиков, доходы в 2023 году упали до 16,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Вместе с тем доходы физических и юридических лиц вернулись к более низким уровням в соответствии с прогнозами, сделанными после принятия налогового кодекса.