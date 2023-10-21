Регион

Уведомления отключены

20 октября, 23:42

Дефицит бюджета США достиг $1,7 трлн

Дефицит бюджета США увеличился за год на $320 млрд и составил 6,3% ВВП

Дефицит бюджета США за год увеличился на $320 млрд и составил $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП. Об этом говорится в совместном отчёте министра финансов Джанет Йеллен и директора административно-бюджетного управления Шаланды Янг о бюджетных результатах за 2023 финансовый год.

"Дефицит за 2023 финансовый год составил $1,7 трлн. Это на $320 млрд больше, чем дефицит предыдущего года. В процентном отношении к ВВП дефицит составил 6,3%, увеличившись с 5,4% в 2022 году", — сказано в документе, опубликованным на сайте американского минфина.

Согласно отчёту, дефицит бюджета остаётся более чем на $1 трлн ниже, чем до вступления Джо Байдена в должность президента США. Существенной причиной дефицита бюджета эксперты-финансисты назвали падение доходов, отметив при этом важность предлагаемой главой государства политики по реформированию налоговой системы. По подсчётам аналитиков, доходы в 2023 году упали до 16,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Вместе с тем доходы физических и юридических лиц вернулись к более низким уровням в соответствии с прогнозами, сделанными после принятия налогового кодекса.

Американский госдолг вырос ещё на полтриллиона долларов

Американский госдолг вырос ещё на полтриллиона долларов

Тем временем контролируемый республиканцами комитет Палаты представителей по надзору заявил, что получил доказательство причастности президента США Джо Байдена к незаконным бизнес-схемам. Речь идёт о найденном 200-тысячном чеке на имя американского лидера.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Бражников
  • Новости
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров