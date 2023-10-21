Бывший муж Ольги Бузовой выплатил долг обманутому риелтору после скандала и суда

Российский футболист Дмитрий Тарасов в запрещённой соцсети попытался объясниться по поводу скандала с обманутым им риелтором. Он заявил, что выплатил долг в 205 тысяч, за который попал в базу приставов.

Футболист Дмитрий Тарасов попытался оправдаться за скандал с риелтором. Видео © Inctagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dmitry Tarasov

"Ребята, знаю, что вас давно тревожит этот вопрос. Три дня мне звонят разные корреспонденты, чтобы я прокомментировал эту историю. Отвечу: всё давно погашено, конфликта никакого нет. Произошло недопонимание", — говорит футболист.

По его словам, всё уплачено, тема закрыта. Однако, отмечает издание, его задолженность до сих пор можно увидеть на сайте Федеральной службы судебных приставов.