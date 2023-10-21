Бывший муж Ольги Бузовой выплатил долг обманутому риелтору после скандала и суда
Футболист Дмитрий Тарасов заявил о выплате долга в 205 тысяч обманутому риелтору
Футболист Дмитрий Тарасов. Обложка © Кадр из видео Inctagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dmitry Tarasov
Российский футболист Дмитрий Тарасов в запрещённой соцсети попытался объясниться по поводу скандала с обманутым им риелтором. Он заявил, что выплатил долг в 205 тысяч, за который попал в базу приставов.
Футболист Дмитрий Тарасов попытался оправдаться за скандал с риелтором. Видео © Inctagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Dmitry Tarasov
"Ребята, знаю, что вас давно тревожит этот вопрос. Три дня мне звонят разные корреспонденты, чтобы я прокомментировал эту историю. Отвечу: всё давно погашено, конфликта никакого нет. Произошло недопонимание", — говорит футболист.
По его словам, всё уплачено, тема закрыта. Однако, отмечает издание, его задолженность до сих пор можно увидеть на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Ранее Лайф узнал, что Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы, поскольку он не заплатил риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве. Экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей.