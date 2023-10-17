Бывшего мужа Ольги Бузовой разыскивают судебные приставы из-за долгов
SHOT: Экс-футболиста Тарасова ищут приставы из-за неуплаты 205 тыс. рублей
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Обложка © LIFE / Динар Шакиров
Бывшего футболиста Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы, поскольку он не заплатил риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве. Как сообщает SHOT, экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей.
По информации телеграм-канала, в апреле 2022 года Тарасов заключил договор с риелторами по поиску покупателей четырёхкомнатной квартиры в столичном районе Тропарёво — за 145 квадратных метров спортсмен хотел получить 65 миллионов рублей. На продажу Тарасов выставил жильё аж в 2017 году, пытался продать за 70 миллионов, но покупателей не нашлось, цену пришлось снизить. В рамках договора требовалось оплатить эту услугу.
Экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT
Сотрудники агентства недвижимости нашли клиента, жильё продали, но Тарасов за услуги не заплатил. В итоге компания подала в суд на него и выиграла дело. Теперь футболист должен выплатить 205 тысяч рублей. Известно, что из источников дохода у многодетного отца остался любительский футбольный клуб, соцсети и участие в интернет-шоу. Отметим, что спортсмен не сможет выехать за рубеж, если не погасит долг.
Ранее Лайф сообщал, что бывший муж Бузовой решил продать их дом в посёлке "Соловьиная Роща" с огромной скидкой. Роскошный особняк футболист с нынешней женой Анастасией Костенко изначально выставил на продажу за 210 миллионов рублей, однако покупателей не нашлось. Тогда Тарасов решил поменять цену на 190 миллионов, а затем сбросил ещё 30 миллионов.