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17 октября, 09:26

Бывшего мужа Ольги Бузовой разыскивают судебные приставы из-за долгов

SHOT: Экс-футболиста Тарасова ищут приставы из-за неуплаты 205 тыс. рублей

<p>Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Обложка © LIFE / Динар Шакиров</p>

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Обложка © LIFE / Динар Шакиров

Бывшего футболиста Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы, поскольку он не заплатил риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве. Как сообщает SHOT, экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала, в апреле 2022 года Тарасов заключил договор с риелторами по поиску покупателей четырёхкомнатной квартиры в столичном районе Тропарёво — за 145 квадратных метров спортсмен хотел получить 65 миллионов рублей. На продажу Тарасов выставил жильё аж в 2017 году, пытался продать за 70 миллионов, но покупателей не нашлось, цену пришлось снизить. В рамках договора требовалось оплатить эту услугу.

Экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT

Экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT

Сотрудники агентства недвижимости нашли клиента, жильё продали, но Тарасов за услуги не заплатил. В итоге компания подала в суд на него и выиграла дело. Теперь футболист должен выплатить 205 тысяч рублей. Известно, что из источников дохода у многодетного отца остался любительский футбольный клуб, соцсети и участие в интернет-шоу. Отметим, что спортсмен не сможет выехать за рубеж, если не погасит долг.

Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвёртого общего ребёнка

Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвёртого общего ребёнка

Ранее Лайф сообщал, что бывший муж Бузовой решил продать их дом в посёлке "Соловьиная Роща" с огромной скидкой. Роскошный особняк футболист с нынешней женой Анастасией Костенко изначально выставил на продажу за 210 миллионов рублей, однако покупателей не нашлось. Тогда Тарасов решил поменять цену на 190 миллионов, а затем сбросил ещё 30 миллионов.

Наталья Исакова
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