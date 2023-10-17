Бывшего мужа Ольги Бузовой разыскивают судебные приставы из-за долгов

Бывшего футболиста Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы, поскольку он не заплатил риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве. Как сообщает SHOT, экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала, в апреле 2022 года Тарасов заключил договор с риелторами по поиску покупателей четырёхкомнатной квартиры в столичном районе Тропарёво — за 145 квадратных метров спортсмен хотел получить 65 миллионов рублей. На продажу Тарасов выставил жильё аж в 2017 году, пытался продать за 70 миллионов, но покупателей не нашлось, цену пришлось снизить. В рамках договора требовалось оплатить эту услугу.

Экс-супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT