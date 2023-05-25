Бывший муж Бузовой решил продать их дом с огромной скидкой

Экс-супруг певицы и телеведущей Ольги Бузовой, бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов готов продать их общий дом в посёлке "Соловьиная Роща" за половину первоначальной цены. Об этом сообщает SHOT.

Роскошный особняк футболист с нынешней женой Анастасией Костенко изначально выставили на продажу за 210 миллионов рублей, однако покупателей не нашлось. Тогда Тарасов решил поменять цену на 190 млн рублей, а затем сбросил ещё 30 млн.

В беседе с телеграм-каналом риелтор заявил, что супруги могут скинуть ещё пару десятков миллионов, лишь бы дом уже купили. Речь идёт о кирпичном особняке на тысячу квадратных метров на участке в 25 соток. Там есть бильярдная, зал для занятий фитнесом, а также комната с домашним кинотеатром и гардеробная.

Этот дом Тарасов и Бузова приобрели ещё в 2015 году, когда были женаты. Семейное гнёздышко тогда обошлось им примерно в 100 миллионов рублей. Певица не раз заявляла, что вложила в особняк не только деньги, но и душу, однако при разводе дом достался Тарасову.