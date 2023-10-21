Антонов предупредил о рисках приостановки членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о последствиях приостановки членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок "Эгмонт". По словам дипломата, от данного шага пострадают США.

"Разве кому-то в здравом уме выгодно неучастие России в группе "Эгмонт"? Вряд ли. Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить "на паузу" ряд международных финансовых расследований", — объяснил он в беседе с журналистами.

Антонов обратил внимание на готовность Вашингтона инспирировать любые антироссийские инициативы, не желая разбираться в возможных негативных последствиях. Посол назвал "неприкрытой ложью" бездоказательное высказывание замминистра финансов США Брайана Нельсона о превращении России в "убежище для незаконных активов" из-за санкций.

Дипломат подчеркнул, что российская национальная "антиотмывочная" система является одной из наиболее передовых во всём мире. Это подтвердила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам комиссии в 2019 году, напомнил он. Антонов отметил, что в состав инспекции входили и американские эксперты.

"В общем, как всегда, "двойные" стандарты, использование многосторонних структур в угоду американским интересам и во вред международному сотрудничеству", — заключил посол.