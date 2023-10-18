ВКС России и "Рособоронэкспорт" подпали под "иранские" санкции США

Воздушно-космические силы РФ и АО "Рособоронэкспорт" в очередной раз оказались под санкциями Вашингтона. Также в рестрикционный список угодили командование военно-транспортной авиации и 924-й центр беспилотной авиации Минобороны. Согласно заявлению Госдепартамента США, ограничительные меры были введены с целью сдержать военное сотрудничество России и Ирана.

По версии американских дипломатов, перечисленные российские организации и структуры причастны к экспорту или импорту из ближневосточного государства вооружений и запчастей к ним. Также США ввели санкции в отношении Иранской авиастроительной промышленной компании и ВВС страны, которые недавно обзавелись многоцелевыми самолётами Як-130, отметили в Госдепе.