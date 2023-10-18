ВКС России и "Рособоронэкспорт" подпали под "иранские" санкции США
Госдеп объявил о повторных санкциях в отношении АО "Рособоронэкспорт" и ВКС РФ
Воздушно-космические силы РФ и АО "Рособоронэкспорт" в очередной раз оказались под санкциями Вашингтона. Также в рестрикционный список угодили командование военно-транспортной авиации и 924-й центр беспилотной авиации Минобороны. Согласно заявлению Госдепартамента США, ограничительные меры были введены с целью сдержать военное сотрудничество России и Ирана.
По версии американских дипломатов, перечисленные российские организации и структуры причастны к экспорту или импорту из ближневосточного государства вооружений и запчастей к ним. Также США ввели санкции в отношении Иранской авиастроительной промышленной компании и ВВС страны, которые недавно обзавелись многоцелевыми самолётами Як-130, отметили в Госдепе.
"США подтверждают свою приверженность использованию всех имеющихся в нашем распоряжении средств, чтобы противодействовать разработке, закупке и распространению Ираном ракет, беспилотников и других опасных видов вооружений. К таким инструментам относятся, в частности, санкции, экспортный контроль, дипломатическое взаимодействие, сотрудничество с частным сектором и пресечение деятельности", — гласит комментарий госсекретаря США Энтони Блинкена.
А между тем в Европе усомнились в эффективности антироссийских санкций Запада. Так, по мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, экономика РФ не пошатнулась под давлением ограничений. Против рестрикций в среду высказался и председатель КНР Си Цзиньпин.
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