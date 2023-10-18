В Иране сообщили о прекращении действия санкций, наложенных Совбезом ООН
МИД Ирана: Наложенные резолюцией 2231 СБ ООН ограничения прекращаются 18 октября
Ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, прекращают действовать 18 октября 2023 года, после чего их список будет удалён с сайта Организации Объединённых Наций. Об этом заявил замглавы иранского МИД Али Багери Кани.
Дипломат подчеркнул, что все национальные и региональные ограничения, введённые против исламской республики, должны быть отменены, добавив, что их сохранение является прямым нарушением положения самой резолюции.
"На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, завершают своё действие, и их список будет удалён с сайта ООН", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
По словам дипломата, в том числе свою силу утрачивают санкции, которые были "несправедливо наложены" на импорт и экспорт баллистических ракет как в, так и из Ирана.
Над схваткой Тель-Авива и Тегерана: Почему операция в Газе означает войну с Ираном и когда она начнётся
А ранее Лайф рассказывал, что Иран пригрозил Израилю открытием "новых фронтов" в случае начала операции в Газе. В США допустили вмешательство исламской республики в конфликт на Ближнем Востоке, однако Тегеран заверил, что не будет принимать участие до тех пор, пока его территорию не атакует ЦАХАЛ. При этом лидеры сопротивления не позволят властям еврейского государства делать в секторе Газа всё, что они пожелают: если преступления Израиля продолжатся, то никто не сможет остановить мусульман, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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