В Иране сообщили о прекращении действия санкций, наложенных Совбезом ООН

Ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, прекращают действовать 18 октября 2023 года, после чего их список будет удалён с сайта Организации Объединённых Наций. Об этом заявил замглавы иранского МИД Али Багери Кани.

Дипломат подчеркнул, что все национальные и региональные ограничения, введённые против исламской республики, должны быть отменены, добавив, что их сохранение является прямым нарушением положения самой резолюции.

"На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, завершают своё действие, и их список будет удалён с сайта ООН", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).