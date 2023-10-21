В Уфе малыш попал в больницу с ожогами пищевода, выпив средство для очистки от жира
В Уфе маленький ребёнок выпил средство для очистки от жира и стойких загрязнений и попал в больницу. Малыша тошнило и он сильно кашлял, сообщили в пресс-службе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ).
Как уточняется, двухлетний ребёнок выпил щёлочь, являющуюся концентрированным средством для удаления засоров в трубах, жира и загрязнений на поверхностях. Спустя некоторое время после инцидента состояние ребёнка ухудшилось: он стал вялым, появились рвота, кашель, слюнотечение с прожилками крови. Врачи поставили диагноз "химический ожог пищевода второй-третьей степени".
После лечения у ребёнка наблюдается улучшение самочувствия. На данный момент он начал есть жидкую пищу.
Ранее Лайф писал, что в Уфе 12-летняя школьница оказалась в реанимации с отравлением водкой после "безалкогольной вечеринки" для подростков в танцевальном клубе My Bar.
ТАСС / Владимир Баранов