В Уфе малыш попал в больницу с ожогами пищевода, выпив средство для очистки от жира

В Уфе маленький ребёнок выпил средство для очистки от жира и стойких загрязнений и попал в больницу. Малыша тошнило и он сильно кашлял, сообщили в пресс-службе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ).

Как уточняется, двухлетний ребёнок выпил щёлочь, являющуюся концентрированным средством для удаления засоров в трубах, жира и загрязнений на поверхностях. Спустя некоторое время после инцидента состояние ребёнка ухудшилось: он стал вялым, появились рвота, кашель, слюнотечение с прожилками крови. Врачи поставили диагноз "химический ожог пищевода второй-третьей степени".

После лечения у ребёнка наблюдается улучшение самочувствия. На данный момент он начал есть жидкую пищу.