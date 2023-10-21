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21 октября, 08:56

В Москве мужчина поджёг свою квартиру и попытался покончить с собой

В Москве мужчина устроил пожар в своей квартире, а после попытался покончить с собой. Инцидент произошёл на Дружинниковской улице в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что 48-летний Дмитрий заперся у себя дома и поджёг изнутри входную дверь.

После поджога мужчина попытался лишить себя жизни. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали пожарных и полицию. Площадь возгорания составила два квадратных метра, огонь потушили. Мужчину доставили в больницу имени Склифосовского. Он пока никак не объяснил причину своих действий.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Красноярском крае мужчину подозревают в поджоге собственной жены. В управлении СК РФ сообщили, что он сделал это во время ссоры из-за злоупотребления алкоголем супругой. Поджигателя задержали и заключили под стражу.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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