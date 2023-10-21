В Москве произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей, пострадали три человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

"По предварительным данным, в Центральном округе, на Марксистской улице, в районе дома 24, произошло столкновение шести транспортных средств, в котором пострадали три человека", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что движение в сторону центра перекрыто. Организовано реверсивное движение. Сотрудники осуществляют регулировочно-распорядительные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.