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21 октября, 09:14

В Москве произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Москве, на Марксистской улице, столкнулось шесть авто, пострадали три человека

В Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей, пострадали три человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

"По предварительным данным, в Центральном округе, на Марксистской улице, в районе дома 24, произошло столкновение шести транспортных средств, в котором пострадали три человека", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что движение в сторону центра перекрыто. Организовано реверсивное движение. Сотрудники осуществляют регулировочно-распорядительные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что лихач на иномарке сбил трёхлетнюю девочку на самокате на переходе в Москве. Прибывшая к месту ДТП скорая госпитализировала ребёнка.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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