Лихач на иномарке сбил трёхлетнюю девочку на самокате на переходе в Москве
В Москве иномарка сбила трёхлетнюю девочку на самокате, ребёнок госпитализирован
Трёхлетняя девочка угодила под колёса автомобиля в Москве, находясь на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнка сопровождала мама, которой удалось избежать столкновения с лихачом, сообщила столичная прокуратура.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл на 1-й Владимирской улице в пятницу вечером. Легковушкой марки Mazda управлял 37-летний мужчина. Прибывшая к месту ДТП скорая госпитализировала юную пострадавшую.
"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в сообщении.
А в Подмосковье сотрудница одной из управляющих компаний сбила и переехала девушку, пытаясь скрыться от недовольных жильцов. Врачи диагностировали у пострадавшей сразу два перелома, рассказывал Лайф ранее.