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20 октября, 23:25

Лихач на иномарке сбил трёхлетнюю девочку на самокате на переходе в Москве

В Москве иномарка сбила трёхлетнюю девочку на самокате, ребёнок госпитализирован

<p>Трёхлетнюю девочку сбили на востоке Москвы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/3133" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Трёхлетнюю девочку сбили на востоке Москвы. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Трёхлетняя девочка угодила под колёса автомобиля в Москве, находясь на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнка сопровождала мама, которой удалось избежать столкновения с лихачом, сообщила столичная прокуратура.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл на 1-й Владимирской улице в пятницу вечером. Легковушкой марки Mazda управлял 37-летний мужчина. Прибывшая к месту ДТП скорая госпитализировала юную пострадавшую.

Трёхлетнюю девочку сбили на востоке Москвы. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Трёхлетнюю девочку сбили на востоке Москвы. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего",сказано в сообщении.

В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

В Москве пожилой водитель "форда" сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

А в Подмосковье сотрудница одной из управляющих компаний сбила и переехала девушку, пытаясь скрыться от недовольных жильцов. Врачи диагностировали у пострадавшей сразу два перелома, рассказывал Лайф ранее.

Илья Пушкарев
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