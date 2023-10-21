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21 октября, 02:03

Автобус переехал насмерть лежавшего на дороге мужчину на Урале

В Туринске пассажирский автобус наехал на пешехода, лежавшего на проезжей части

<p>Место ДТП с автобусом в Туринске. Фото © ГИБДД Свердловской области</p>

Место ДТП с автобусом в Туринске. Фото © ГИБДД Свердловской области

В Туринске Свердловской области вечером 20 октября на улице Некрасова произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом информировало областное УГИБДД.

"По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, мужчина 2000 г.р., двигаясь в Туринске, совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части в тёмной одежде и без световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте", — говорится в сообщении ведомства.

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Автобус направлялся на станцию, поэтому пассажиров в нём не было. Водитель дождался приезда сотрудников Госавтоинспекции, которые установили личность погибшего. Это мужчина 1963 г.р., его дом находится неподалёку от места ДТП. Известно, что в пятницу он купил бутылку водки.

Результаты освидетельствования водителя на алкогольное опьянение отрицательные. Он объяснил, что не заметил лежащего на дороге человека. Детали происшествия выясняются.

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Лариса Сафронова
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