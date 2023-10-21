Опрос показал, представители каких профессий чаще всего берут в долг у коллег

Больше половины (58%) россиян хотя бы раз занимали у коллег, причём 7% делают это регулярно, 28% — иногда, а 23% — в качестве исключения. Примечательно, что наиболее часто берут в долг в Уфе, Нижнем Новгороде и Самаре. Больше других занимают представители сфер строительства, автомобильного бизнеса, сельского хозяйства, транспорта, логистики и традиционной торговли.

В то же время молодёжь не так охотно берёт в долг у коллег, чем работники постарше: 55% участников исследования "Авито.Работа" в возрасте от 18 до 24 лет никогда не занимали, среди же респондентов 25–34 лет так ответили только 43%, а среди 35–44 лет — 38%.

Согласно результатам, особую принципиальность в теме займов проявляют специалисты из сфер страхования, фитнеса, салонов красоты и банкинга. Негативно к долгам относятся опрошенные из Екатеринбурга, Омска и Ростова-на-Дону.