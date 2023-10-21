Два самолёта не смогли сесть в Пулково из-за вышедшего на ВПП невнимательного сотрудника

Мужчина вышел на взлётно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и сорвал посадку двух самолётов. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, оба лайнера перед посадкой были вынуждены уйти на второй круг, пока сотрудники службы безопасности воздушной гавани занимались поисками мужчины. В итоге нарушителя задержали. По данным "Mash на Мойке", это был сотрудник одной из подрядных организаций, который выполнял геодезические замеры.