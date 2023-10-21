Два самолёта не смогли сесть в Пулково из-за вышедшего на ВПП невнимательного сотрудника
Mash: Неизвестный мужчина вышел на ВПП и сорвал посадку самолётов в Пулково
Мужчина вышел на взлётно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и сорвал посадку двух самолётов. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, оба лайнера перед посадкой были вынуждены уйти на второй круг, пока сотрудники службы безопасности воздушной гавани занимались поисками мужчины. В итоге нарушителя задержали. По данным "Mash на Мойке", это был сотрудник одной из подрядных организаций, который выполнял геодезические замеры.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт S7, летевший из Москвы в Томск, экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем. Во время внештатной ситуации на борту лайнера было 165 пассажиров, по факту случившегося прокуратура проводит проверку.
ТАСС / Александр Демьянчук