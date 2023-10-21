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21 октября, 11:35

Два самолёта не смогли сесть в Пулково из-за вышедшего на ВПП невнимательного сотрудника

Mash: Неизвестный мужчина вышел на ВПП и сорвал посадку самолётов в Пулково

Мужчина вышел на взлётно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и сорвал посадку двух самолётов. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, оба лайнера перед посадкой были вынуждены уйти на второй круг, пока сотрудники службы безопасности воздушной гавани занимались поисками мужчины. В итоге нарушителя задержали. По данным "Mash на Мойке", это был сотрудник одной из подрядных организаций, который выполнял геодезические замеры.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт S7, летевший из Москвы в Томск, экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем. Во время внештатной ситуации на борту лайнера было 165 пассажиров, по факту случившегося прокуратура проводит проверку.

Пассажирка рейса Москва – Барнаул начала задыхаться и умерла прямо на борту

Пассажирка рейса Москва – Барнаул начала задыхаться и умерла прямо на борту

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ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова
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