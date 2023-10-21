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21 октября, 11:50

Полузащитника Захаряна впервые включили в стартовый состав "Реал Сосьедада"

<p>Футболист Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Футболист Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Российский полузащитник Арсен Захарян впервые попал в стартовый состав "Реал Сосьедада" на матч чемпионата Испании. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В матче десятого тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" встретится с "Мальоркой". На данный момент клуб Захаряна находится на шестой строчке в турнирной таблице с 15 очками, а его соперник — на 15-й с восемью. Матч начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени в Сан-Себастьяне.

Захарян со скамейки наблюдал ничью его команды в Лиге чемпионов

Захарян со скамейки наблюдал ничью его команды в Лиге чемпионов

Как сообщал Лайф, 20-летний Арсен Захарян подписал контракт с "Реал Сосьедадом" 19 августа. Ранее он выступал за московское "Динамо". 25 сентября стало известно, что спортсмен заболел ковидом.

Никита Осипов
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