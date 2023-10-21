Полузащитника Захаряна впервые включили в стартовый состав "Реал Сосьедада"

В матче десятого тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" встретится с "Мальоркой". На данный момент клуб Захаряна находится на шестой строчке в турнирной таблице с 15 очками, а его соперник — на 15-й с восемью. Матч начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени в Сан-Себастьяне.