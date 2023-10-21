Российские военные отразили десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки отразили десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны РФ 21 октября.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ", — отметили в ведомстве.

В результате Вооружённые силы Украины лишились до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, а также двух боевых бронированных машин, столько же автомобилей и гаубицы Д-30. В министерстве добавили, что российские бойцы поразили живую силу и технику противника вблизи Ямполовки ДНР. Кроме того, рядом с Первомайским ликвидирован полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.