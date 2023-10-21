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21 октября, 12:47

В Самаре задержали двух малолетних мигрантов, оскорбивших губернатора после массовой драки

Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, оскорбивших самарского губернатора

<p>Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин</p>

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Глава Комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн заявил о задержании мигрантов, которые оскорбили губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Юные мигранты-беспредельщики, публично пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана", — отметил он.

Депутат уточнил, что в Самаре братья живут без родителей: мать сейчас находится в Москве, а отец на родине. Хинштейн подчеркнул, что в течение долгого времени мигранты терроризировали сверстников в округе, регулярно устраивая побоища. Старшего арестовали, а младшего — поместили в центр временного содержания, его экстрадируют из РФ.

Отметим, что с 15 по 17 октября в Самаре возникло несколько стычек между местными подростками и их ровесниками-мигрантами. СК возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью, а суд арестовал пятерых обвиняемых, двоим из которых ещё нет 18. Кроме того, в социальных сетях стали распространяться видео с комментариями драк, где также прозвучали оскорбления в адрес Азарова. В результате следователи возбудили ещё одно уголовное дело об оскорблении представителя власти.

Задержаны зачинщики массовой драки в Самаре. Фото © СУ СК РФ по Самарской области

Задержаны зачинщики массовой драки в Самаре. Фото © СУ СК РФ по Самарской области

После произошедшего губернатор призвал провести в регионе проверки соблюдения миграционного законодательства. Он пообещал, что при выявлении нарушений будут приняты жёсткие меры.

В Петербурге и области проходят обыски по делу "азербайджанской мафии"

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Ранее Лайф писал, что в Москве группу подростков арестовали за кровавые облавы на сверстников в ТЦ "Авиапарк". Под стражей они будут находиться до 18 декабря 2023 года.

Никита Осипов
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