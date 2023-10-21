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21 октября, 12:53

Баскетболист из США стал фигурантом дела об убийстве девушки

ESPN: Баскетболист "Шарлотт" Миллер стал ответчиком в деле об убийстве девушки

<p>Баскетболист Брэндон Миллер. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Brandon_Miller_(basketball,_born_2002)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Gamecock Central</p>

Баскетболист Брэндон Миллер. Обложка © Wikipedia / Gamecock Central

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт Хорнетс" Брэндон Миллер стал фигурантом дела о непредумышленном убийстве. Об этом сообщает ESPN.

Дело касается убийства 23-летней Джамеи Харрис — она была застрелена 15 января текущего года в штате Алабама. В прошедшую пятницу стало известно, что мать погибшей подала иск против Миллера и ещё двух человек. При этом баскетболисту не предъявили обвинения, однако следствие выяснило, что он находился на месте преступления. Также установлено, что именно Миллер достал из машины оружие, из которого и застрелили девушку.

В иске потерпевшей стороны указаны экс-одноклубники Миллера, которые выступали за университетскую команду Алабамы, — Дариус Майлз и Майкл Дэвис. Оба спортсмена арестованы, им предъявлены обвинения в убийстве. Подозреваемым может грозить смертная казнь.

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Наталья Исакова
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