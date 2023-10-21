Баскетболист из США стал фигурантом дела об убийстве девушки

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт Хорнетс" Брэндон Миллер стал фигурантом дела о непредумышленном убийстве. Об этом сообщает ESPN.

Дело касается убийства 23-летней Джамеи Харрис — она была застрелена 15 января текущего года в штате Алабама. В прошедшую пятницу стало известно, что мать погибшей подала иск против Миллера и ещё двух человек. При этом баскетболисту не предъявили обвинения, однако следствие выяснило, что он находился на месте преступления. Также установлено, что именно Миллер достал из машины оружие, из которого и застрелили девушку.

В иске потерпевшей стороны указаны экс-одноклубники Миллера, которые выступали за университетскую команду Алабамы, — Дариус Майлз и Майкл Дэвис. Оба спортсмена арестованы, им предъявлены обвинения в убийстве. Подозреваемым может грозить смертная казнь.