Expressen: Бывшего хоккеиста сборной Швеции обвинили в изнасиловании

Бывший хоккеист сборной Швеции подозревается в изнасиловании, совершённом в мае 2021 года. Игроку, чьё имя не называется, выдвинули обвинения по трём пунктам, пишет газета Expressen.

Согласно обвинению, спортсмен схватил женщину за шею, нанёс удары кулаком и изнасиловал. Ранее хоккеисту уже предъявляли обвинения в угрозах и сексуальных домогательствах, однако в то время расследование было прекращено.

"Новое обвинение касается особо тяжких преступлений: изнасилование, покушение на изнасилование и нападение. Доказательства хорошие, мы с нетерпением ожидаем рассмотрения дела в суде осенью. Но могу сказать, что прошло много времени", — написала помощница прокурора Элизабет Масси Фриц.