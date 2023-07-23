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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 00:56

Expressen: Бывшего хоккеиста сборной Швеции обвинили в изнасиловании

Бывший хоккеист сборной Швеции подозревается в изнасиловании, совершённом в мае 2021 года. Игроку, чьё имя не называется, выдвинули обвинения по трём пунктам, пишет газета Expressen.

Согласно обвинению, спортсмен схватил женщину за шею, нанёс удары кулаком и изнасиловал. Ранее хоккеисту уже предъявляли обвинения в угрозах и сексуальных домогательствах, однако в то время расследование было прекращено.

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"Новое обвинение касается особо тяжких преступлений: изнасилование, покушение на изнасилование и нападение. Доказательства хорошие, мы с нетерпением ожидаем рассмотрения дела в суде осенью. Но могу сказать, что прошло много времени", — написала помощница прокурора Элизабет Масси Фриц.

Она добавила, что у обвинения имеются доказательства в виде нескольких СМС-разговоров, которые доказывают вину хоккеиста. Также в ходе расследования были получены показания нескольких свидетелей. Жертва преступления ожидает получить компенсацию, а также надеется, что виновный будет наказан. В свою очередь, фигурант вину не признаёт.

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Ранее самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса обвинила в сексуальных домогательствах женщина, имя которой не разглашается. Позднее его задержали. Спортсмену грозит до 12 лет лишения свободы. Жена Дани Алвеса сообщила о разрыве отношений из-за измен футболиста. В марте выяснилось, что Алвес замешан в схеме по обмену сигарет в тюрьме на автографы.

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Twitter / Tre Kronor

Юлия Коновалова
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