Микроавтобус с россиянами попал в аварию в Турции, среди пострадавших есть дети

Десять российских туристов получили травмы в результате серьёзного ДТП в Турции. Как сообщает Mash, некоторые из них, в том числе дети, были госпитализированы.

Кадры с места ДТП в Турции, где пострадали 10 россиян. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл во время организованного трансфера из аэропорта Антальи в отели Аланьи. Со слов одного из пассажиров, их микроавтобус столкнулся с автомобилем, двигавшимся впереди по трассе. В результате ДТП одна женщина получила перелом руки, сейчас её готовят к операции.