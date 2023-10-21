Микроавтобус с россиянами попал в аварию в Турции, среди пострадавших есть дети
Mash: Десять российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
Десять российских туристов получили травмы в результате серьёзного ДТП в Турции. Как сообщает Mash, некоторые из них, в том числе дети, были госпитализированы.
Кадры с места ДТП в Турции, где пострадали 10 россиян. Видео © Telegram / Mash
Инцидент произошёл во время организованного трансфера из аэропорта Антальи в отели Аланьи. Со слов одного из пассажиров, их микроавтобус столкнулся с автомобилем, двигавшимся впереди по трассе. В результате ДТП одна женщина получила перелом руки, сейчас её готовят к операции.
Ранее сообщалось, что в страшном ДТП в Анталье разбилась насмерть россиянка. Ещё четверо соотечественников с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы, причём двое из пострадавших сразу же попали в реанимацию.
Кадр из видео Telegram / Mash