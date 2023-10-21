Политолог не удивился решению Грузии составить план на случай ядерной войны

Решение правительства Грузии составить алгоритм действий на случай ядерной войны вполне объяснимо, учитывая рост напряжённости в мире. Такое мнение высказал политолог Артур Атаев.

"Есть ясность, как ведут себя крупные государства, которые владеют серьёзным ядерным потенциалом, но нет ясности, нет дорожной карты, как в этих условиях будут затронуты позиции, статусы, политические перспективы, экономическое дальнейшее развитие небольших государств. Поэтому вполне объяснимо, что на определённом уровне, на определённом этапе развития истории этот вариант в такой форме сублимируется", — приводит его слова "Царьград".

По его словам, непосредственное влияние на разработку новых планов касательно такого оружия оказал конфликт на Ближнем Востоке. Политолог признался, что к атаке ХАМАС никто не был готов: ни Израиль, ни ЕС, ни США.