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21 октября, 14:37

Политолог не удивился решению Грузии составить план на случай ядерной войны

Политолог Атаев: Грузия готовится к ядерной войне из-за роста напряжённости

Решение правительства Грузии составить алгоритм действий на случай ядерной войны вполне объяснимо, учитывая рост напряжённости в мире. Такое мнение высказал политолог Артур Атаев.

"Есть ясность, как ведут себя крупные государства, которые владеют серьёзным ядерным потенциалом, но нет ясности, нет дорожной карты, как в этих условиях будут затронуты позиции, статусы, политические перспективы, экономическое дальнейшее развитие небольших государств. Поэтому вполне объяснимо, что на определённом уровне, на определённом этапе развития истории этот вариант в такой форме сублимируется", приводит его слова "Царьград".

По его словам, непосредственное влияние на разработку новых планов касательно такого оружия оказал конфликт на Ближнем Востоке. Политолог признался, что к атаке ХАМАС никто не был готов: ни Израиль, ни ЕС, ни США.

"А раньше плана не было?": Политолог объяснил, почему Грузия начала готовиться в ядерной войне

"А раньше плана не было?": Политолог объяснил, почему Грузия начала готовиться в ядерной войне

Напомним, ранее правительство Грузии составило алгоритм действий на случай ядерной войны. По словам главы Службы государственной безопасности страны Георгия Лилуашвили, Минздрав прорабатывает вопросы о распределении медикаментов населению, лечении и выделении укрытий.

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Дарья Нарыкова
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