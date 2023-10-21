В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Чехии в России

Временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку вызвали в МИД РФ 17 октября. Там ему выразили протест в связи с поддержкой Прагой домыслов о якобы причастности российских военных к ударам по селу Гроза Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

"17 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности ВС РФ к ударам по гражданской инфраструктуре в населённом пункте Гроза", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дипломату в жёсткой форме донесли позицию Москвы из-за того, что Чехия активно поддерживает Киев и пытается нанести стратегическое поражение России. В министерстве подчеркнули, что Прага закрывает глаза на преступления украинской власти, однако при этом публично заявляет о борьбе за права человека.