В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Чехии в России
МИД: Временному поверенному в делах Чехии Ондржейке выражен решительный протест
Временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку вызвали в МИД РФ 17 октября. Там ему выразили протест в связи с поддержкой Прагой домыслов о якобы причастности российских военных к ударам по селу Гроза Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
"17 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности ВС РФ к ударам по гражданской инфраструктуре в населённом пункте Гроза", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ведомства, дипломату в жёсткой форме донесли позицию Москвы из-за того, что Чехия активно поддерживает Киев и пытается нанести стратегическое поражение России. В министерстве подчеркнули, что Прага закрывает глаза на преступления украинской власти, однако при этом публично заявляет о борьбе за права человека.
Ранее МИД Чехии вызвал российского посла в Праге Александра Змеевского. Приезд дипломата был связан с обвинениями Киева в том, что Россия якобы нанесла удар по украинскому населённому пункту Гроза, в результате которого погибло более 50 человек.
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