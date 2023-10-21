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Опубликовано 21 октября 2023, 14:26
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Стало известно об успешном рейде российских разведчиков на правобережье Днепра

Сальдо: ВС России в ходе рейда на правый берег Днепра уничтожили пункт ВСУ

Российским разведчикам удалось провести успешный рейд на правом берегу Днепра, в результате которого был уничтожен наблюдательный пункт украинских войск. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы Херсонской области, российские бойцы в качестве трофеев забрали с собой флаг одного из подразделений украинской армии, а также документы.

Ранее Сальдо рассказал, как бойцы ВСУ открыли огонь на поражение по сослуживцам за нежелание форсировать Днепр. По его словам, расстрелянный заградотряд состоял преимущественно из иностранных наёмников и бойцов Нацгвардии Украины.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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