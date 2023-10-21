Стало известно об успешном рейде российских разведчиков на правобережье Днепра

Российским разведчикам удалось провести успешный рейд на правом берегу Днепра, в результате которого был уничтожен наблюдательный пункт украинских войск. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы Херсонской области, российские бойцы в качестве трофеев забрали с собой флаг одного из подразделений украинской армии, а также документы.