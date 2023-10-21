Регион

Уведомления отключены

21 октября, 14:58

В Москве у ребёнка под глазом застрял рыболовный крючок

В Зеленоградском административном округе Москвы у ребёнка под глазом застрял рыболовный крючок. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, помощь потребовалась юному пациенту на улице Каменке.

Травматолог посоветовал спасателям достать рыболовный крючок с помощью кусачек или пассатижей. Подробности происшествия в настоящее время выясняются.

На Сахалине двухлетняя девочка едва не лишилась пальца из-за сломанных качелей

На Сахалине двухлетняя девочка едва не лишилась пальца из-за сломанных качелей

А ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл в Хабаровском крае. Восьмикласснику оторвало два пальца на руке после того, как он нашёл взрыватели в мусорном баке. Проводится проверка, каким образом взрывоопасные предметы попали в мусорку.

Обложка ©

Getty Images

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров