В Москве у ребёнка под глазом застрял рыболовный крючок

В Зеленоградском административном округе Москвы у ребёнка под глазом застрял рыболовный крючок. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, помощь потребовалась юному пациенту на улице Каменке.

Травматолог посоветовал спасателям достать рыболовный крючок с помощью кусачек или пассатижей. Подробности происшествия в настоящее время выясняются.

А ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл в Хабаровском крае. Восьмикласснику оторвало два пальца на руке после того, как он нашёл взрыватели в мусорном баке. Проводится проверка, каким образом взрывоопасные предметы попали в мусорку.