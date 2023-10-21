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21 октября, 15:09

В ДТП в Красноярском крае погибло три человека и пострадали четверо

<p>Последствия ДТП на дороге "Енисей" в Красноярском крае. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_24/7389" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД 24</a></p>

Последствия ДТП на дороге "Енисей" в Красноярском крае. Обложка © Telegram / МВД 24

В Новосёловском районе Красноярского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате случившегося погибло три человека. Ещё четверо получили травмы, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Последствия смертельного ДТП в Красноярском крае на 237-м километре автодороги "Енисей". Видео © Telegram / МВД 24

Уточняется, что инцидент произошёл 21 октября на 237-м километре автодороги "Енисей". Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, который направлялся из Красноярска в Абакан, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с "тойотой". В отечественной машине были двое взрослых пассажиров и двое подростков 14 и 15 лет. В иномарке находились две женщины.

  • Последствия ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
    Последствия ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
  • Последствия ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
    Последствия ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
  • Последствия ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24
    Последствия ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24

Последствия ДТП в Красноярском крае. Фото © Telegram / МВД 24

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"В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров автомобиля ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир", — сказано в в телеграм-канале ведомства.

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Илья Суриков
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