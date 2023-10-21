Появились подробности ДТП с туристами в Турции: Столкнулись два автобуса с россиянами

В микроавтобусах, которые столкнулись в Турции, находились российские туристы. Как уточняет агентство IHA, в результате происшествия в больницу доставили обоих водителей и пятерых россиян. При этом большинство пострадавших граждан РФ всё же отказались от госпитализации.

Видео с места ДТП в Турции, где столкнулись два микроавтобуса с россиянами. Видео © X (Twitter) / IHA

"Среди туристов были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу", — говорится в материале.

По данным агентства, авария произошла на трассе D400, в районе деревни Кылызагач (находится в 45 километрах от Аланьи). Причины происшествия устанавливаются.