Появились подробности ДТП с туристами в Турции: Столкнулись два автобуса с россиянами
IHA: Пять россиян госпитализированы после ДТП с микроавтобусами в Турции
В микроавтобусах, которые столкнулись в Турции, находились российские туристы. Как уточняет агентство IHA, в результате происшествия в больницу доставили обоих водителей и пятерых россиян. При этом большинство пострадавших граждан РФ всё же отказались от госпитализации.
Видео с места ДТП в Турции, где столкнулись два микроавтобуса с россиянами. Видео © X (Twitter) / IHA
"Среди туристов были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу", — говорится в материале.
По данным агентства, авария произошла на трассе D400, в районе деревни Кылызагач (находится в 45 километрах от Аланьи). Причины происшествия устанавливаются.
Как уже рассказывал Лайф, инцидент произошёл во время организованного трансфера из аэропорта Антальи в отели Аланьи. Со слов одного из пассажиров, их микроавтобус столкнулся с автомобилем, двигавшимся впереди по трассе. По меньшей мере пострадало десять российских туристов, среди них есть дети.
Кадр из видео X (Twitter) / IHA