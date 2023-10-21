Украинский генерал признал успехи российских войск на важном направлении
Генерал ВСУ Кривонос: Российские военные успешно продвигаются в районе Купянска
Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос подтвердил, что российские военные успешно продвигаются на Купянском направлении. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Прямой".
"Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определённые моменты привели к успеху", — признал украинский военный в эфире телеканала "Прямой".
Кривонос добавил, что российские военные имеют огромную силу и достаточное количество ресурсов для ведения боёв.
Ранее в ДНР рассказали об успехах российских войск в продвижении по всей линии фронта. В частности, ВС РФ добились значительных результатов в районах Купянска и Артёмовска.
ТАСС / Алексей Коновалов