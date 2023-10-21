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Регион
Опубликовано 21 октября 2023, 15:34
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Украинский генерал признал успехи российских войск на важном направлении

Генерал ВСУ Кривонос: Российские военные успешно продвигаются в районе Купянска

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос подтвердил, что российские военные успешно продвигаются на Купянском направлении. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Прямой".

"Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определённые моменты привели к успеху", — признал украинский военный в эфире телеканала "Прямой".

Кривонос добавил, что российские военные имеют огромную силу и достаточное количество ресурсов для ведения боёв.

Свыше 995 военнослужащих потеряли ВСУ на Купянском направлении за неделю
Свыше 995 военнослужащих потеряли ВСУ на Купянском направлении за неделю

Ранее в ДНР рассказали об успехах российских войск в продвижении по всей линии фронта. В частности, ВС РФ добились значительных результатов в районах Купянска и Артёмовска.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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