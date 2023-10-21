В Госдуме допускают, что Google по просьбе Киева начнёт "дерусификацию"

Американская компания Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи, однако данная мера "не поможет изжить русский язык" на Украине. Таким мнением поделился первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По словам парламентария, кроме дерусификации поисковой выдачи в Google Киев хочет, чтобы русскоязычный контент исключили из рекомендательных алгоритмов YouTube. По словам Горелкина, всё это является продолжением информационной войны, в рамках которой киевский режим пытается убить русский язык.

"Сначала его убрали из документов, потом из культуры и СМИ, из образования и так далее. Но всё тщетно: многие жители Украины продолжают говорить по-русски и переходить на суржик решительно отказываются", — подчеркнул Горелкин в телеграм-канале.

В минувшую пятницу жена Владимира Зеленского Елена попросила у Google не выдавать украинцам русскоязычный контент. На встрече с представителями компании она также потребовала отображать в Google Maps Крым как территорию Украины.