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21 октября, 16:18

В Госдуме призвали перенести статую Свободы из США в Россию

Депутат Шеремет предложил переместить статую Свободы из Нью-Йорка в Россию

<p>Статуя Свободы. Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/author/vwalakte" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vwalakte</a></p>

Статуя Свободы. Обложка © Freepik / vwalakte

Соединённые Штаты Америки (США) в нынешних реалиях лишились права считаться оплотом демократии, поэтому статую Свободы, расположенную в Нью-Йорке, необходимо переместить в Россию. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, американцы в течение долгого времени паразитировали на экономиках других стран — и в результате превратились в цитадель "деспотии и насилия".

"Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Шеремет добавил, что из-за ущербной политики нынешнего лидера США Джо Байдена Вашингтон утратил моральное право на статую Свободы, а Москва, бросив вызов американской гегемонии, наоборот, стала символом свободы, благополучия и справедливого мира.

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Статуя Свободы (полное название — "Свобода, озаряющая мир") колоссальная скульптура, находящаяся на острове Свободы в США (штат Нью-Йорк). Она была изготовлена во Франции под руководством Огюста Бартольди, воодушевлённого победой антирабовладельческих сил в гражданской войне в США (1861–1865 гг.). Статую открыли в 1886 году.

А ранее миллиардер Илон Маск согласился с тезисом, что Байден "уничтожает легитимность демократии" в США. Об этом до него заявлял американский писатель и публицист Майкл Шелленбергер.

Наталья Исакова
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