Соединённые Штаты Америки (США) в нынешних реалиях лишились права считаться оплотом демократии, поэтому статую Свободы, расположенную в Нью-Йорке, необходимо переместить в Россию. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, американцы в течение долгого времени паразитировали на экономиках других стран — и в результате превратились в цитадель "деспотии и насилия".

"Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Шеремет добавил, что из-за ущербной политики нынешнего лидера США Джо Байдена Вашингтон утратил моральное право на статую Свободы, а Москва, бросив вызов американской гегемонии, наоборот, стала символом свободы, благополучия и справедливого мира.

Статуя Свободы (полное название — "Свобода, озаряющая мир") колоссальная скульптура, находящаяся на острове Свободы в США (штат Нью-Йорк). Она была изготовлена во Франции под руководством Огюста Бартольди, воодушевлённого победой антирабовладельческих сил в гражданской войне в США (1861–1865 гг.). Статую открыли в 1886 году.