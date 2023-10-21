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21 октября, 16:49

Рабочий помочился в производственный контейнер на пивзаводе

В Китае расследуют поход рабочего в туалет в контейнер пивзавода

Органы общественной безопасности КНР разбираются в случае, который произошёл на заводе одного из крупнейших местных производителей пива "Циндао". На предприятии рабочий решил сходить в туалет в производственный контейнер.

Китайский рабочий сходил в туалет в контейнер пивзавода. Видео © X (Twitter) / whyyoutozhele

Видео тут же разлетелось по соцсетям и вызвало сильный ажиотаж среди пользователей. На кадрах рабочий забирается в контейнер с сыпучими ингредиентами и, судя по всему, справляет малую нужду.

"Наша компания придаёт этому большое значение, мы сразу же сообщили об этом органам общественной безопасности, которые уже подключились к расследованию", — отметили в компании, подчеркнув, что соответствующую партию солода запечатали.

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Обложка ©

Getty Images

Никита Осипов
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