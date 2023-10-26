День без бумаги, День приятных неожиданностей, Банное обиходье: Праздники и приметы 26 октября 26 октября в России — день, совершенно свободный от государственных и официальных праздников. Однако это не значит, что отмечать нечего: на эту дату всё же выпадает несколько необычных праздников. Они посвящены экологии, добрым отношениями, уюту и старинной традиции. 25 октября, 21:01 22698 22698 26 октября отмечается День без бумаги. Фото © Freepik / lookstudio

День без бумаги

26 октября 2023 года в России отмечается необычный праздник — День без бумаги. Вот несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник

ежегодно отмечается в четвёртый четверг октября

в 2023 году выпадает на 26 октября

в этот день проводятся экологические акции, направленные на защиту деревьев.

Основная идея сегодняшнего праздника — научиться использовать бумагу рационально. Распространение компьютеров, смартфонов, электронного документооборота резко сократило потребление человечеством бумаги, но она всё ещё широко используется. В День без бумаги экологи призывают всех сделать хотя бы один маленький шаг, чтобы уменьшить урон природе от "бумажного расточительства". К примеру, можно повторно использовать лист, на котором есть текст только с одной стороны, или отправлять бумагу в виде макулатуры на переработку.

По данным Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями (Association for Information and Image Management, AIIM), переработка тонны бумаги позволяет спасти 17 деревьев, сэкономить 26 000 литров воды, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. Увы, пока человечество не готово воспринять эти цифры: объём вырубки леса сейчас превышает объём его естественного восстановления. Поэтому, когда берёте чистый лист ради небольшой заметки или подумываете над покупкой ещё одного блокнота, вспомните, что его когда-то сделали из срубленного для этого дерева.

Что ещё можно сделать для спасения лесов: не выбрасывайте бумагу, а отправляйте её на переработку

распечатывайте листы с двух сторон, читайте электронные книги

в быту применяйте полотняные полотенца, а не бумажные салфетки

снимая наличные в банкоматах, отказывайтесь от распечатки чека

используйте многоразовые носовые платки вместо бумажных.

День приятных неожиданностей

26 октября — День приятных неожиданностей. Фото © Freepik / lookstudio

26 октября в России можно отметить очень добрый праздник — День приятных неожиданностей (Pleasant Surprise Day). Известно о нём немного: это международный неофициальный праздник

отмечается каждый год 26 октября, дата не меняется

придуман в США около десяти лет назад, оттуда распространился по миру.

Кто придумал такой праздник, как День приятных неожиданностей, и почему он отмечается именно 26 октября, история умалчивает. Его суть и без объяснений понятна из названия — это день, когда есть ещё один повод сделать приятный сюрприз кому-то из близких, а то и незнакомому человеку.

Этот праздник вдвойне актуален для России с её суровым климатом — на большей части нашей огромной страны погода уже мало способствует солнечному настроению. Можно начать с приятных неожиданностей для самых близких. Это необязательно должен быть дорогой или основательный подарок. Поцелуй и пожелание доброго утра, шоколадка к чаю, милое сообщение в мессенджере, звонок родителям или просто улыбка (можно и первому встречному) — уже подарят радость и вам, и человеку, которому такой сюрприз достанется.

День кутания в пледы

26 октября — День кутания в пледы. Фото © Freepik

Следующий сегодняшний праздник созвучен с предыдущим — в России отмечается День кутания в пледы. Рассказываем о нём: это неформальный российский праздник

впервые упоминается на просторах Рунета в 2010 году

отмечается каждый год 26 октября, дата не меняется.

Предположительно, День кутания в пледы появился благодаря акции, которую проводил один из отечественных магазинов. Идея россиянам понравилась, и теперь каждый год 26 октября в русскоязычном сегменте Интернета упоминается такой необычный праздничный день.

Тёплые эмоции, которые вызывает само название этого праздника, легко объясняются. Закутаться уютно в плед дома, взять кружку горячего напитка, включить любимый фильм или сериал — об этом промозглой и холодной осенью мечтают многие. Почему бы это не сделать в особый день, специально придуманный для такого времяпрепровождения?

Банное обиходье

26 октября отмечалось Банное обиходье. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

А ещё 26 октября в России отмечается праздник, который уходит корнями глубоко в историю. Называется он Банное обиходье, или Банник. В народе на Руси его связывали с праздником церковным, посвящённым Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Её очень почитали, молились ей об избавлении от бытовых неурядиц, об утешении в горе, просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

В этот день обычно ходили в баню, чтобы очистить тело и душу. Но прежде следовало сделать в ней уборку, заменить прогнившие доски, поправить покосившиеся двери. Топили её жарко, на полки ставили настои из целебных трав. Считалось, что в бане нельзя рассказывать о своих планах и мечтах, иначе ничего не сбудется. Запрещалось в этот день гадать и совершать какие-либо ритуалы.

Погодные приметы на 26 октября

Облака быстро по небу плывут — к непогоде;

Солнце поднимается из-за туч — к смене погоды;

Красные облака — к дождю;

Кот много воды пьёт — к холодам.

Именинники 26 октября

26 октября именины у российского актёра Никиты Волкова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 26 октября, именины у обладателей следующих имён: Антон

Никита

Николай

Трофим. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев