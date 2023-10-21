Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов вышел из колонии

"С учётом времени, проведённого Воронцовым в СИЗО, срок его наказания истёк. И сегодня, насколько мне известно, он вышел на свободу", — отметил он в беседе с ТАСС, добавив, что Воронцов уже дома в кругу близких.

Напомним, в мае 2020 года Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-полицейского в 2017 году. Создатель проекта "Омбудсмен полиции" хотел получить деньги у бывшего сотрудника правоохранительных органов за нераспространение его фото интимного характера. Не получив средства, он решил разместить снимки в соцсетях. Также Воронцов использовал оскорбительные выражения в публикации "Омбудсмена полиции" в адрес одного из оперуполномоченных, который проводил обыск в его квартире. Позже против Воронцова возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. В 2022 суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии. Кроме того, ему на десять лет запретили заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов.