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21 октября, 18:18

В Ереване прогремел взрыв в кафе, есть пострадавшие

В кафе в парке Победы в Ереване произошёл взрыв, три человека пострадали

<p>Последствия взрыва в кафе в парке Победы в Ереване. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/yerevanch/4231" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЕреваныЧ</a></p>

Последствия взрыва в кафе в парке Победы в Ереване. Обложка © Telegram / ЕреваныЧ

В кафе в парке Победы в Ереване сегодня днём произошёл взрыв, в результате три человека пострадали, их госпитализировали. Об этом заявили в спасательной службе Министерства внутренних дел Армении.

Последствия взрыва в кафе в парке Победы в Ереване. Фото © Telegram / ЕреваныЧ

Последствия взрыва в кафе в парке Победы в Ереване. Фото © Telegram / ЕреваныЧ

"В Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в кафе, расположенном по адресу проспект Азатутян, 2/6, произошёл взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей", — отметили в ведомстве.

На место уже выехал пожарно-спасательный отряд. При этом взрыв не привёл к возгоранию, однако повреждены подвесной потолок и наружная стена кафе.

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Никита Осипов
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