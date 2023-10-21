В Ереване прогремел взрыв в кафе, есть пострадавшие

В кафе в парке Победы в Ереване сегодня днём произошёл взрыв, в результате три человека пострадали, их госпитализировали. Об этом заявили в спасательной службе Министерства внутренних дел Армении.

Последствия взрыва в кафе в парке Победы в Ереване. Фото © Telegram / ЕреваныЧ

"В Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в кафе, расположенном по адресу проспект Азатутян, 2/6, произошёл взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей", — отметили в ведомстве.

На место уже выехал пожарно-спасательный отряд. При этом взрыв не привёл к возгоранию, однако повреждены подвесной потолок и наружная стена кафе.