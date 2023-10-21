Подозреваемым по делу о взрыве гранаты в Москве стал брат погибшего парня
В смерти погибшего от взрыва гранаты жителя Москвы обвинили его брата
Брат молодого человека, погибшего от взрыва гранаты в Москве. Фото © Telegram / SHOT
Родной брат погибшего из-за взрыва гранаты молодого человека в Москве оказался главным подозреваемым по делу. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпаса. Как сообщает SHOT, именно он принёс домой снаряд, из-за которого и произошла трагедия.
Уточняется, что следователи сейчас выясняют, откуда 25-летний Андрей взял гранату и для чего принёс её домой. Известно, что подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Напомним, в начале сентября на улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево произошёл взрыв гранаты. В результате пострадал 20-летний молодой человек. Ему оторвало обе руки, выбило глаз, переломало рёбра, а также повредило внутренние органы. Пострадавшего госпитализировали, спустя некоторое время он скончался.