Подозреваемым по делу о взрыве гранаты в Москве стал брат погибшего парня

Родной брат погибшего из-за взрыва гранаты молодого человека в Москве оказался главным подозреваемым по делу. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпаса. Как сообщает SHOT, именно он принёс домой снаряд, из-за которого и произошла трагедия.







Уточняется, что следователи сейчас выясняют, откуда 25-летний Андрей взял гранату и для чего принёс её домой. Известно, что подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.