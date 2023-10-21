Жители Нововоронежа сообщили о громком взрыве в городе

Жители города Нововоронежа Воронежской области сообщили телеграм-каналу SHOT о громком звуке взрыва в городе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Населённый пункт находится в трёх с половиной километрах от Нововоронежской АЭС. Что стало причиной взрыва, неизвестно. Официальной информации от властей региона не поступало.

Нововоронежская АЭС является одной из первых промышленных атомных электростанций СССР. Она обеспечивает 90% потребности в электроэнергии Воронежской области. Станция находится в 45 километрах от Воронежа.