Жители Нововоронежа сообщили о громком взрыве в городе
SHOT: Громкий звук взрыва прозвучал над городом Нововоронежем
Жители города Нововоронежа Воронежской области сообщили телеграм-каналу SHOT о громком звуке взрыва в городе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Населённый пункт находится в трёх с половиной километрах от Нововоронежской АЭС. Что стало причиной взрыва, неизвестно. Официальной информации от властей региона не поступало.
Нововоронежская АЭС является одной из первых промышленных атомных электростанций СССР. Она обеспечивает 90% потребности в электроэнергии Воронежской области. Станция находится в 45 километрах от Воронежа.
Ранее Лайф сообщал, что пять человек пострадали в серьёзном ДТП с автобусом под Воронежем. Авария произошла в Семилуках Воронежской области 18 октября на улице Ленина. Всего в автобусе находилось семь человек.
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