Украинский беспилотник сбит над Воронежской областью
Минобороны РФ: Над Воронежской областью средствами ПВО сбит украинский беспилотник
Российские военные сорвали очередную попытку Киева атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, аппарат был сбит средствами ПВО над Воронежской областью в 21:00 мск.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о звуках взрыва в Нововоронеже Воронежской области. В этом населённом пункте находится Нововоронежская АЭС — одна из первых промышленных атомных электростанций СССР.
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