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21 октября, 19:26

Украинский беспилотник сбит над Воронежской областью

Минобороны РФ: Над Воронежской областью средствами ПВО сбит украинский беспилотник

Российские военные сорвали очередную попытку Киева атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, аппарат был сбит средствами ПВО над Воронежской областью в 21:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — уточнили в ведомстве.

Российские войска с начала СВО уничтожили более 8 тысяч украинских беспилотников

Российские войска с начала СВО уничтожили более 8 тысяч украинских беспилотников

Ранее сообщалось о звуках взрыва в Нововоронеже Воронежской области. В этом населённом пункте находится Нововоронежская АЭС — одна из первых промышленных атомных электростанций СССР.

Обложка ©

Getty Images / yucelyilmaz

Оксана Попова
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