Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, терроризирующих детей в Самаре
СК: Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребёнка в Самаре
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о мигрантах, терроризирующих детей в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В социальных медиа сообщается о фактах противоправного поведения мигрантов в городе Самаре. Так, группа подростков стран ближнего зарубежья совершила грабёж в отношении малолетнего, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы", — сообщили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Доклад о ходе его расследования потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, с 15 по 17 октября в Самаре возникло несколько стычек между местными подростками и их ровесниками-мигрантами. СК возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью, а суд арестовал пятерых обвиняемых, двоим из которых ещё нет 18. Кроме того, в социальных сетях стали распространяться видео с комментариями драк, где также прозвучали оскорбления в адрес губернатора региона Дмитрия Азарова. Оскорбившие чиновника мигранты задержаны.
t.me / Следком