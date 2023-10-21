Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, терроризирующих детей в Самаре

"В социальных медиа сообщается о фактах противоправного поведения мигрантов в городе Самаре. Так, группа подростков стран ближнего зарубежья совершила грабёж в отношении малолетнего, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы", — сообщили в СК.

Напомним, с 15 по 17 октября в Самаре возникло несколько стычек между местными подростками и их ровесниками-мигрантами. СК возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью, а суд арестовал пятерых обвиняемых, двоим из которых ещё нет 18. Кроме того, в социальных сетях стали распространяться видео с комментариями драк, где также прозвучали оскорбления в адрес губернатора региона Дмитрия Азарова. Оскорбившие чиновника мигранты задержаны.