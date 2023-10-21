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21 октября, 20:16

Дубль Жукенова обеспечил "Нефтехимику" победу над СКА

СКА на выезде всухую проиграл "Нефтехимику"

Нижнекамский "Нефтехимик" на своём льду обыграл петербургский СКА в матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся 21 октября, завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Оба раза на льду отметился форвард нижнекамцев Дмитрий Жукенов. Первый раз он взял ворота соперника на 30-й минуте и второй — на 54-й, после того как получил травму руки после падения, но решил остаться на льду.

"Приятно победить такого соперника. Тяжело было нам. Соперник был живее, это понятно — у них три дня отдыха, у нас седьмой матч за двенадцать дней. Нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Но ничего, дотерпели", — приводит слова главного тренера "Нефтехимика" Олега Леонтьева пресс-служба КХЛ.

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счётом 3:2

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счётом 3:2

Ранее Лайф писал, что игроки столичного "Спартака" 18 октября одержали седьмую победу в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Тем самым спортсмены побили рекорд клуба по количеству выигранных подряд матчей в КХЛ.

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VK / Хоккейный клуб "Нефтехимик" (Нижнекамск)

Алексей Соловьёв
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