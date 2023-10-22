Российская авиация нанесла три удара по боевикам в Сирии

На территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии за прошедшие сутки силами ВКС РФ было нанесено три авиационных удара по объектам боевиков. Как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить, это было сделано с целью предотвращения провокации со стороны террористов.

"ВКС России нанесено три авиационных удара по трём объектам незаконных вооружённых формирований в районах Дувайр аль-Акрад и Кбана, поражено два подземных укрытия боевиков, один подземный склад с боеприпасами", — заявил военнослужащий во время брифинга.

Помимо этого, он рассказал, что коалиция во главе с Соединёнными Штатами за минувшие сутки 13 раз нарушила сирийское воздушное пространство в районе американской базы, находящейся в Эт-Танфе. Также, по его словам, за прошедшие сутки был зафиксирован обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещённой в России "Джебхат ан-нусры"*.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате были уничтожены несколько десятков боевиков и военная техника.