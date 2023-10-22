Зрелищный звездопад: Россиянам назвали дату пика метеорного потока Ориониды
Московский планетарий: Пик метеорного потока Ориониды ожидается ночью 22 октября
Уже 22 октября россияне смогут увидеть невероятное зрелище — звездопад Ориониды, который известен высокой плотностью метеорного потока. Как рассказали в Московском планетарии, в этом году условия для наблюдения весьма благоприятные.
"21–22 октября будет максимум активности метеорного потока Ориониды. Пик активности потока достигнет примерно в 03:00 мск 22 октября 2023 года. Ожидается 15 метеоров в час в зените", — сообщили в пресс-службе планетария.
Там напомнили, что метеорный поток Ориониды наблюдается каждый год в октябре, а пика активности он достигает примерно 21-го числа. В этот период можно увидеть около 20 падающих метеоров в час. К тому же активность явления сохраняется на одном уровне несколько последующих ночей.
Лайф рассказывал, насколько опасным был пролетавший мимо Земли астероид 6037 (1988 EG) диаметром 960 метров. По словам астронома Анатолия Зайцева, реального ущерба нашей планете он нанести не мог из-за своего небольшого размера.
Unsplash