Зрелищный звездопад: Россиянам назвали дату пика метеорного потока Ориониды

Уже 22 октября россияне смогут увидеть невероятное зрелище — звездопад Ориониды, который известен высокой плотностью метеорного потока. Как рассказали в Московском планетарии, в этом году условия для наблюдения весьма благоприятные.

"21–22 октября будет максимум активности метеорного потока Ориониды. Пик активности потока достигнет примерно в 03:00 мск 22 октября 2023 года. Ожидается 15 метеоров в час в зените", — сообщили в пресс-службе планетария.

Там напомнили, что метеорный поток Ориониды наблюдается каждый год в октябре, а пика активности он достигает примерно 21-го числа. В этот период можно увидеть около 20 падающих метеоров в час. К тому же активность явления сохраняется на одном уровне несколько последующих ночей.