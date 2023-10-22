Стало известно, может ли генетика помешать соблюдать строгую диету

Какие-либо гастрономические предпочтения могут быть связаны с наследственностью, что также может повлиять на способность соблюдения различных диет. Об этом сообщила в статье "Газеты.ru" врач-генетик Антонина Акименко.

"Выбор диеты предполагает взаимодействие между физиологическим действием пищевых продуктов, метаболизмом и вкусовым восприятием, причём все эти факторы находятся под сильным влиянием генетики. К примеру, если у человека повышенная чувствительность к горечи, он может не захотеть есть многие овощи", — сообщила эксперт.

Медик также напомнила о том, что в недавнем исследовании учёным удалось обнаружить 34 гена, возможно, участвующих в этих процессах. Предполагается, что они могут влиять на соблюдение строгой веганской диеты.

В то же время Акименко подчеркнула, что исследователям предстоит провести новые опыты, чтобы уточнить влияние генов на соблюдение диет. К тому же роль генетики в вегетарианской диете не до конца изучена, резюмировала врач.