Крики и горящие авто: Мощный взрыв прогремел во дворе многоэтажки на юго-западе Москвы
В Москве во дворе многоэтажки на Профсоюзной взорвался легковой автомобиль
Во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве прогремел мощный взрыв: рванул один из легковых автомобилей, припаркованный у здания. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве взорвался автомобиль. Видео © LIFE
Всё произошло примерно полчаса назад. Жители многоэтажки на Профсоюзной проснулись от мощного взрыва: как оказалось, рванул легковой автомобиль. От сильнейшего хлопка выбило окна на первом этаже, а пламя в итоге перекинулось на соседнюю машину.
По нашим данным, во дворе дома в этот момент также раздавались громкие крики. В эти минуты пожарные борются с возгоранием. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Похожее ДТП произошло несколько дней назад в Москве в районе Тёплый Стан. Автомобиль Hyundai врезался во внедорожник и загорелся. В результате аварии и последующего пожара погибло два человека.
LIFE