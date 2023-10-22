Крики и горящие авто: Мощный взрыв прогремел во дворе многоэтажки на юго-западе Москвы

Во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве прогремел мощный взрыв: рванул один из легковых автомобилей, припаркованный у здания. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве взорвался автомобиль. Видео © LIFE

Всё произошло примерно полчаса назад. Жители многоэтажки на Профсоюзной проснулись от мощного взрыва: как оказалось, рванул легковой автомобиль. От сильнейшего хлопка выбило окна на первом этаже, а пламя в итоге перекинулось на соседнюю машину.

По нашим данным, во дворе дома в этот момент также раздавались громкие крики. В эти минуты пожарные борются с возгоранием. Информация о пострадавших и погибших уточняется.