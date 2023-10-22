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22 октября, 00:51

Крики и горящие авто: Мощный взрыв прогремел во дворе многоэтажки на юго-западе Москвы

В Москве во дворе многоэтажки на Профсоюзной взорвался легковой автомобиль

Во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве прогремел мощный взрыв: рванул один из легковых автомобилей, припаркованный у здания. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве взорвался автомобиль. Видео © LIFE

Всё произошло примерно полчаса назад. Жители многоэтажки на Профсоюзной проснулись от мощного взрыва: как оказалось, рванул легковой автомобиль. От сильнейшего хлопка выбило окна на первом этаже, а пламя в итоге перекинулось на соседнюю машину.

По нашим данным, во дворе дома в этот момент также раздавались громкие крики. В эти минуты пожарные борются с возгоранием. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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Похожее ДТП произошло несколько дней назад в Москве в районе Тёплый Стан. Автомобиль Hyundai врезался во внедорожник и загорелся. В результате аварии и последующего пожара погибло два человека.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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