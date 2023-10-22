Лайф публикует видео последствий взрыва во дворе дома на юго-востоке столицы

В распоряжении Лайфа оказались кадры последствий взрыва, произошедшего во дворе многоэтажки на юго-востоке Москвы. На них видно, что один из автомобилей выгорел полностью: от него осталась лишь груда истлевшего металла. По предварительным данным, следователи рассматривают версию о поджоге машины.

То, что осталось от автомобилей после взрыва на Профсоюзной улице в Москве. Видео © LIFE

По нашим данным, первым вспыхнул Mercedes без номеров, после чего пламя перекинулось на Hyundai. Пострадал также и Great Wall: именно у него и взорвалось колесо. Кроме этого, повреждения получила находившаяся рядом Toyota.

В общей сложности машины горели около получаса. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно, пострадавших нет. Следователи рассматривают версию о поджоге.