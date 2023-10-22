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22 октября, 02:10

Лайф публикует видео последствий взрыва во дворе дома на юго-востоке столицы

Следователи рассматривают версию поджога авто, сгоревшего на юго-востоке Москвы

В распоряжении Лайфа оказались кадры последствий взрыва, произошедшего во дворе многоэтажки на юго-востоке Москвы. На них видно, что один из автомобилей выгорел полностью: от него осталась лишь груда истлевшего металла. По предварительным данным, следователи рассматривают версию о поджоге машины.

То, что осталось от автомобилей после взрыва на Профсоюзной улице в Москве. Видео © LIFE

По нашим данным, первым вспыхнул Mercedes без номеров, после чего пламя перекинулось на Hyundai. Пострадал также и Great Wall: именно у него и взорвалось колесо. Кроме этого, повреждения получила находившаяся рядом Toyota.

В общей сложности машины горели около получаса. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предварительно, пострадавших нет. Следователи рассматривают версию о поджоге.

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В Москве произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Напомним, что сегодня ночью во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве прогремел мощный взрыв: рванул один из легковых автомобилей, припаркованный у здания. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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