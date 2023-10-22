Синоптик предупредил о резком понижении температуры на юге России

Со следующего вторника температура воздуха понизится примерно на десять градусов на юге европейской части России. Об этом заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае, Крыму и других регионах ожидается 24–28 градусов, даже местами до 30 градусов. Но со вторника температура понизится, похолоданием это сложно назвать", — отметил собеседник информагентства.

Синоптик подчеркнул, что с 24 октября температура днём будет составлять около плюс 17–19 градусов в большинстве регионов России. Несмотря на то что колебания по сравнению с нынешней составят десять градусов, по его словам, эта погода всё равно будет вполне комфортно восприниматься.