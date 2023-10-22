Шёл кровавый след: В Детройте неизвестные зарезали женщину-раввина
В Детройте неизвестные жестоко расправились с женщиной-раввином Самантой Уолл
Погибшая женщина-раввин Саманта Уолл. Обложка © X / Christos Economou
В Детройте неизвестные жестоко расправились с 40-летней женщиной-раввином Самантой Уолл, возглавлявшей религиозную еврейскую общину города. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на полицию Детройта.
Тело женщины было обнаружено около её дома, от которого шёл кровавый след. Предположительно, именно в нём ей были нанесены многочисленные ножевые ранения. В настоящее время полиция устанавливает мотивы и личность убийцы.
Стоит отметить, что погибшая работала у конгрессвумен от Демократической партии США Элиссы Слоткин. Уолл числилась в аппарате высокопоставленным сотрудником.
"В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы", — написала политик о жертве преступления в социальной сети Х.
Ранее в США житель штата Мичиган признался в убийстве человека, расчленении тела и каннибализме, несмотря на заявления его адвоката о невменяемости подзащитного. Он поведал суду, что пригласил 25-летнего студента домой, убил его ножом, после чего отрезал некоторые части тела, включая яички, приготовил и съел.