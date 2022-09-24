Американец зарезал 25-летнего гея, расчленил и съел его яички

Житель американского штата Мичиган признался в убийстве человека, расчленении тела и каннибализме, несмотря на заявления его адвоката о невменяемости подзащитного. Об этом пишет Daily Mail.

52-летний Марк Дэвид Латунски признал себя виновным в убийстве 25-летнего студента Кевина Бэкона в декабре 2019 года. С жертвой мужчина познакомился через приложение для гей-знакомств. Он поведал суду, что пригласил молодого человека домой, убил его ножом, после чего отрезал некоторые части тела, включая яички, приготовил и съел. Труп американца нашли в подвале подвешенным за лодыжки на стропилах дома с ножевыми ранениями и перерезанным горлом.

В статье подчеркнули, что признание вины за несколько недель до начала суда оказалось неожиданностью, особенно для адвоката Латунски, который добивался признания подзащитного невменяемым. Приговор убийце вынесут 18 октября. Ему грозит пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения.

При этом ещё в 2020 году было постановлено, что Латунски психически нездоров и не может предстать перед судом. Он провёл несколько месяцев в психиатрической лечебнице, где его признали невменяемым.