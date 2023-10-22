"Дорогой Джо": Особые отношения Байдена и фон дер Ляйен насторожили наблюдателей

Наблюдатели саммита ЕС – США обратили внимание на особое отношение американского лидера Джо Байдена к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом в статье для Welt написала обозреватель Стефани Больцен.

"На саммите ЕС – США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции", — подчеркнула она.

Примечательным кажется то, что глава ЕК и американский лидер тепло называют друг друга "дорогой Джо" и "Урсула". Насторожило наблюдателей и то, что на прошедшем саммите фон дер Ляйен погуляла с Байденом в розовом саду, в то время как глава ЕС встретился с президентом США только в овальном кабинете, заключила Больцен.